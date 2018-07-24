Ещё
Отправление по местному времени.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отправление по местному времени. 

Собака.ru 53 минуты назад
Фото: Собака.ru
С 1 августа «РЖД» переходит на местное время, оно будет указано в билетах на поезда как пригородного сообщения, так и дальнего следования. АО «Пермская пригородная компания» сообщает, что информирование о времени отправления, следования и прибытия поездов на вокзалах, платформах, остановочных пунктах и пассажирских зданиях также будет производиться по местному времени. Все изменения в расписании произойдут 1 августа без переходного периода и отразятся на табло на вокзалах, на сайте и в мобильном приложении «Пригород».
Приравнивание времени расписания железнодорожного транспорта к местному времени произойдет по всей стране.
Собака.ru: последние новости
Гид по депрессии: как выявить и чем лечить: таблетки или психотерапевт Эрмитажный кот Ахилл нашел новых хозяев Кастинг конкурса "Мисс Нижний Новгород" состоится 23 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путина попросили вмешаться еще в одну войну435
Сотни украинцев массово угодили в тюрьмы18
Дело о госизмене начинает разрастаться136
Названа «единственная» договоренность США и РФ
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль161
Видео
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
01:18
Озвучены меры по улучшению качества жизни россиян
Общество Статьи
00:32
МИД прокомментировал эвакуацию «Белых касок»
Политика
03:12
«Путин не понимает»: США захотели новых санкций
Политика В мире
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:20
Последнее китайское предупреждение: США утопили свой корабль
Армия Статьи
05:16
Российский актер объяснил, почему воюет в Донбассе
Украина В мире
21:19
Из россиян сделают «вечных пешеходов»
Общество
00:48
В «Роскосмосе» прояснили дело о госизмене
Наука Наука и техника
00:58
«Телефонное право»: новый ход в споре за Курилы
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение