Отправление по местному времени. 

С 1 августа «РЖД» переходит на местное время, оно будет указано в билетах на поезда как пригородного сообщения, так и дальнего следования. АО «Пермская пригородная компания» сообщает, что информирование о времени отправления, следования и прибытия поездов на вокзалах, платформах, остановочных пунктах и пассажирских зданиях также будет производиться по местному времени. Все изменения в расписании произойдут 1 августа без переходного периода и отразятся на табло на вокзалах, на сайте и в мобильном приложении «Пригород».
Приравнивание времени расписания железнодорожного транспорта к местному времени произойдет по всей стране.