Власти Кубани сообщили о рекордном урожае зерна

По данным пресс-службы администрации Краснодарского края, год назад было собрано около 10,3 млн тонн зерна, в том числе пшеницы — 9,05 млн тонн.

"Непростые погодные условия не помешали нам собрать рекордный урожай зерна, превысив объем прошлого года на 100 тыс. тонн", — сказал губернатор. По его словам, в закромах уже больше 10,4 млн тонн качественного зерна. Из них почти 9,3 млн тонн — пшеница.

Глава региона отметил, что местные аграрии одними из первых в стране приступили к жатве зерновых колосовых и зернобобовых культур, «и одними из первых ее завершили».

Среди передовых хозяйств Кондратьев назвал Тбилисский, Брюховецкий и Новокубанский районы. Урожайность в этих муниципалитетах составляет 72-76 центнера с гектара при среднекраевом показателе 64,1 центнера с гектара.

"В этот рекорд вложено немало сил и средств. Это заслуга всех, кто работал в полях без праздников и выходных — агрономов, комбайнеров, механизаторов. Конечно, очень нам помогают и наши ученые, они обеспечивают практически всю страну проверенным сортами зерновых культур, которые дают высокую урожайность даже в сложных погодных условиях", — подчеркнул губернатор.

Доля в производстве зерновых

По информации пресс-службы администрации края, в регионе работает свыше 7 тыс. агропредприятий, в отрасли занято более 1,5 млн человек.

Доля Кубани в валовом производстве зерновых в России достигает 12%, в Южном федеральном округе — 45%.