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В Звягинках Россельхознадзор обнаружил заросли амброзии
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В Звягинках Россельхознадзор обнаружил заросли амброзии 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области специалисты Россельхознадзора провели контрольное карантинное фитосанитарное обследование в ранее установленной карантинной зоне по амброзии, сообщает пресс-служба ведомства.
Вредоносный сорняк был выявлен рядом с хозяйственными постройками по улицам Колхозной и Молодежной в селе Звягинки Образцовского сельского поселения Орловского района.
— Данный факт свидетельствует о том, что сельское муниципальное образование не исполняет требования законодательства в области карантина растений, за что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Администрации Образцовского сельского поселения предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия, в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов.
Напомним, амброзия полыннолистная является одним из наиболее опасных карантинных сорняков и наносит огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью людей, вызывая аллергию.
Сообщение В Звягинках Россельхознадзор обнаружил заросли амброзии появились сначала на РИА 57.
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