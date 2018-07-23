В Звягинках Россельхознадзор обнаружил заросли амброзии

Орловской области специалисты Россельхознадзора провели контрольное карантинное фитосанитарное обследование в ранее установленной карантинной зоне по амброзии, сообщает пресс-служба ведомства.

Вредоносный сорняк был выявлен рядом с хозяйственными постройками по улицам Колхозной и Молодежной в селе Звягинки Образцовского сельского поселения Орловского района.

— Данный факт свидетельствует о том, что сельское муниципальное образование не исполняет требования законодательства в области карантина растений, за что юридическое лицо привлечено к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ , — сообщили в пресс-службе ведомства.

Администрации Образцовского сельского поселения предписаны карантинные фитосанитарные мероприятия, в соответствии с планом по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов.

Напомним, амброзия полыннолистная является одним из наиболее опасных карантинных сорняков и наносит огромный ущерб не только сельскому хозяйству, но и здоровью людей, вызывая аллергию.