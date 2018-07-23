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В Псковской области Россельхознадзор отменил карантин в двух фитосанитарных зонах
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В Псковской области Россельхознадзор отменил карантин в двух фитосанитарных зонах 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА 57
ПСКОВ, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора отменили карантин в двух фитосанитарных зонах Псковской области, который действовал на протяжении последних девяти лет. Ограничения были введены из-за распространения сорного растения повилка, которое представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
"В Псковской области упразднены две карантинные фитосанитарные зоны на общей площади более 117 га. Должностными лицами Россельхознадзора на территории хозяйств «Наумовский» в Куньинском районе и «Рассвет» в Пустошкинском районе Псковской области в течение трех лет проводились плановые обследования карантинных фитосанитарных зон. В результате обследований на указанных территориях очаги повилики не выявлены, карантинные фитосанитарные зоны упразднены и карантинный фитосанитарный режим отменен", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Повилика — это ядовитое, сорное растение, которое является объектом внешнего и внутреннего карантина России. Оно паразитирует на бахчевых, кормовых, овощных и фруктовых культурах, а также на многолетних травах, кустарниках и деревьях. Этот карантинный сорняк наносит вред сельскому хозяйству, снижая качество урожая, продуктивность лугов и пастбищ, а также представляет смертельную опасность для животных, так как содержит токсины и яды.
В 2009 году Россельхозназдор выявил очаги распространения повилки в Псковской области на территории почти в 750 га, в связи с этим ведомство установило в регионе карантинные фитосанитарные зоны.
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