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Стадион «Сельма» станет базой для регбистов
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Стадион «Сельма» станет базой для регбистов 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов во время заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета Оргкомитета «Россия-2018», пишет «КП».
Данную площадку решили адаптировать под регби. Этот вид спорта в регионе развивается достаточно серьёзно. «Мы не забываем о развитии других видов спорта, в частности, одна из наших тренировочных площадок будет специально дооборудована, и на это предусматриваются средства в следующем году, в том числе из федерального бюджета», — сказал глава региона.
Стадион «Локомотив» будет использоваться для тренировочного процесса юных спортсменов школы олимпийского резерва по лёгкой атлетике. Там сделают беговые дорожки. Все построенные в регионе к ЧМ-2018 спортивные объекты будут способствовать развитию других видов спорта.
Алиханов также предложил создать детский технопарк под трибунами стадиона «Калининград».
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