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В Челябинске 19 жилых домов могут остаться без горячей воды. Решение за жильцами
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В Челябинске 19 жилых домов могут остаться без горячей воды. Решение за жильцами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сегодня в 19 домах остро стоит вопрос замены бойлеров. В противном случае жильцы на неопределенный срок останутся без горячего водоснабжения. По итогам подготовки к зиме это число может вырасти.
По информации из административных частей Челябинска, на сегодня подлежат ремонту или замене водонагревающие агрегаты в пяти домах Ленинского района, пяти — в Металлургическом, восьми — в Курчатовском, и одном доме в Калининском районе. Как пояснила первый вице-мэр Наталья Котова, решение о замене бойлеров должны принимать сами горожане на общих собраниях жильцов: бойлер является частью общедомового имущества, то есть челябинцам самим предстоит скидываться на обеспечение ГВС.
«Речь идет именно о горячем водоснабжении, по теплу у нас проблем нет и все дома будут осенью подключены, — подчеркнул в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» начальник городского управления ЖКХ Дмитрий Петров. — Замена бойлера обойдется примерно в 400 тысяч рублей. Стоимость ремонта, в зависимости от сложности, может быть самая разная. Но собственники жилья должны принять это решение самостоятельно. Специалисты управления ЖКХ ведут только разъяснительную работу».
Петров уточняет также, что проблема с неисправными бойлерами возникает в разных домах ежегодно. По итогам летней работы коммунальщиков, как правило, только пять-шесть зданий на весь Челябинск остаются без горячей воды, причем это одни и те же дома, жильцы которых постоянно отказываются от замены. В остальных случаях горожане, как правило, принимают на общих собраниях положительное решение и в складчину ремонтируют или меняют оборудование.
фото: Денис Кочкин / ФедералПресс
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