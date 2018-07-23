Проверка аккумулятора нагрузочной вилкой: таблица показаний, принцип работы, как сделать (схема), видео

Автомобильный аккумулятор — это разновидность электрических аккумуляторов, его задачей является обеспечение запуска автомобильного или мотоциклетного двигателя. Кроме того, он питает бортовую сеть транспорта при выключенном моторе. Как любая аккумуляторная батарея, в определённый момент он может выйти из строя, и для контроля его работоспособности применяется нагрузочная вилка. Об этом приборе мы и поговорим сегодня.

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Что такое нагрузочная вилка

Знакомство с прибором начнём с его описания и предназначения.

Для чего она предназначена

Нагрузочная вилка представляет собой измерительный прибор, с помощью которого можно довольно точно определить степень заряда аккумулятора. Применяется как для 12-вольтовых, так и для 24-вольтовых АКБ. Довольно проста в использовании.

Знаете ли вы? В середине 50-х годов прошлого века был совершён переход с 6 В на 12 В АКБ, но некоторые автомобили продолжали ездить на 6 В. К ним относятся Volkswagen «жук», перешедший на другой тип питания только в середине 60-х, и Citroën 2CV, продержавшийся до 1970 года.

Конструкция

Конструкция нагрузочной вилки может варьироваться в зависимости от модели. Но различать варианты будут лишь дополнительные элементы, расширяющие список возможностей прибора. Основные же составляющие везде одинаковые:

вольтметр (показывает напряжение, по которому с помощью таблиц определяется уровень заряда аккумулятора);резистор (спираль из листовой стали);два щупа (с их помощью прибор подсоединяется к АКБ);защитный кожух (закрывает спираль).

Особенности применения устройства

Принцип работы измерительного прибора довольно прост, поэтому его без труда освоит каждый автовладелец. Но чтобы получить правильные данные об уровне заряда аккумулятора, необходимо учитывать некоторые особенности измерений:

точные данные нагрузочная вилка показывает только в случае, если измерения проводятся при температуре окружающей среды от 20 до 25 °С;полюс вилки подсоединяется к плюсу аккумулятора, минус — к минусу;контактный щуп прибора имеет свойство нагреваться в процессе работы, поэтому нужно работать очень аккуратно, дабы не получить ожог;измерения не должны длиться более 6–8 секунд, и между каждым измерением должно быть 5 минут паузы;если обнаружено, что аккумулятор разряжен, то выполните его полный заряд и повторите измерения;если аккумулятор обслуживаемый, то при проведении измерений необходимо выкручивать пробки.

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Зачем проверять АКБ вилкой

Проверять состояние аккумуляторной батареи очень важно, особенно если вам в руки попало транспортное средство не новое, а бывшее в использовании.

Данный метод определения заряда аккумулятора является наиболее точным из всех существующих. Простые измерения тестером не отобразят полную картину о состоянии АКБ.

Например, при проверке напряжения тестером прибор показал, что аккумулятор заряжен, но машина не заводится или плохо заводится. Для того чтобы понять причину неисправности батареи, измерения необходимо провести с нагрузкой. Смоделировать необходимые условия, отображающие работу автомобиля, в гараже крайне сложно.

Стартер же сокращает время для замеров до минимума, так как дает высокий ток. Запуск двигателя с интервалом несколько раз подряд может плохо отразиться на состоянии АКБ. Поэтому именно нагрузочная вилка поможет наиболее точно определить состояние аккумулятора.

Важно! При проведении измерений прибором напряжение на АКБ сначала должно упасть, а затем постепенно подняться. В случае продолжения снижения показателей можно предположить, что АКБ вышла из строя.

Как правильно проверять

Существуют 2 способа проверки состояния аккумулятора с помощью нагрузочной вилки. Ниже мы подробно опишем каждый из них.

Без нагрузки

Суть данного метода заключается в измерении ёмкости без подключения дополнительной нагрузки. Проводить измерения можно только тогда, когда после выключения мотора прошло минимум 7 часов. В течение этого времени не должен работать и АКБ. Чем длительнее будет промежуток времени, тем лучше.

Приступаем к измерениям:

Перед тем как начать тестировать аккумулятор, его необходимо полностью отсоединить от автомобиля. Вилку нужно подключить к клеммам АКБ (плюс к плюсу, минус к минусу). Смотрим на вольтметр и запоминает показатели.

Чтобы понять, сколько вольтметр должен показывать при исправности аккумулятора, нужно посмотреть в приведённую ниже таблицу.

Под нагрузкой

Этот метод тестирования применяется редко, так как может навредить аккумулятору, и используется лишь тогда, когда в первом случае были получены максимальные данные по заряду.

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Измерения проводятся следующим образом:

К вилке подсоединить дополнительную нагрузку, соответствующую параметрам, прописанным в инструкции. АКБ отсоединить от электросистемы авто. Щупы вилки поднести к клеммам АКБ соответствующей полярности. С помощью кнопки приложить дополнительную нагрузку. На 5-й секунде измерения запомнить показатели вольтметра и сразу же отключить прибор.

Сопоставить полученные данные с ёмкостью аккумуляторной батареи можно по таблице.

Видео: проверка аккумулятора нагрузочной вилкой

При работе с нагрузкой необходимо учитывать такие нюансы:

при соприкосновении контактов со знаком минус возможно появление искр (пугаться не нужно, это нормальное явление);повторные измерения можно проводить только через 5 минут;нельзя давать нагрузку дольше 5 секунд;если и после повторной зарядки аккумулятора напряжение на нём под нагрузкой просаживается, то АКБ считается непригодной для использования.

Важно! Когда вольтметр показывает напряжение 9 В и больше, это означает, что АКБ исправна. Если показатели ниже, то необходимо провести повторные измерения. Ежели и они не дали соответствующих норме данных, то аккумулятор уже не пригоден для использования.

Популярные модели для проверки автомобильных АКБ Модели чаще всего используемых нагрузочных вилок для тестирования аккумуляторных батарей.

Модель

Рабочее напряжение

Ток нагрузки, А Ёмкость аккумулятора, А*ч Диапазон рабочих температур, °С ВН-1 0–15 100 15–190 +1…+35 НВ-01 0–15 100/200 15–190 –30…+60 НВ-02 0–15 100/200 15–240 –20…+60 НВ-03 0–16 100/200 15–240 –30…+60 НВ-04 0–32 при 12 В — 50, при 24 и 3 В — 100 15–240 –20…+60 НВ-Б 3–0–3 100 до 500 нет данных

Двойное значение тока (100/200) говорит о том, что в приборе есть две спирали, которые могут включаться либо по очереди, либо одновременно.

Схема для изготовления

Стандартная схема нагрузочной вилки выглядит так:

V — вольтметр;R — резистор (сопротивление, нагрузка);S — ключ;стрелочки — контактные ножки.

К вольтметру параллельно подсоединён резистор с подключённым к нему последовательно ключом. Когда ключ разомкнут, вольтметр показывает напряжение на АКБ без нагрузки. При замыкании цепи ключом на АКБ подается нагрузка, и с вольтметра снимаются данные под нагрузкой.

Знаете ли вы? Запечатанная автомобильная батарея, не требующая заправки, была изобретена в 1971 году.

Как видим, нагрузочная вилка очень проста в использовании и имеет незамысловатую конструкцию. Её легко можно сделать самостоятельно. Этот прибор всегда должен быть под рукой у каждого автовладельца.