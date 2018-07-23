Призы от «ЭнергосбыТ Плюс» ждут своих обладателей

Свыше 13 тысяч семей Самарской области оплатили накопившиеся долги за тепло без уплаты пени. Это стало возможным благодаря акции «Весна — тают пени», проведенной в апреле–мае 2018 года Самарским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс».

Тольятти и Акция «Весна — тают пени» традиционно проводится во всех регионах присутствия компании «Т Плюс» . В этом году ее участниками могли стать жители Самары Новокуйбышевска , оплачивающие тепловую энергию не через ТСЖ или УК, а непосредственно на расчетные счета «Т Плюс» и «ПТС». Возможность горожанам оплатить долги за отопление и ГВС без пени позволила сэкономить семейный бюджет для 13 205 семей региона.

Вместе с тем энергетики решили поощрить тех клиентов компании, которые из года в год своевременно и в полном объеме оплачивают тепловую энергию. С помощью генератора случайных чисел были выбраны следующие победители (ниже размещены их лицевые счета). Каждый из 188 счастливчиков сможет получить в любом отделении «ЭнергосбыТ Плюс Самара» подарочные карты номинальной стоимостью 1 000 рублей:

30139901066; 30119169910; 30110911425; 30139800587; 30119162526; 30119964859; 30118082254; 30110045533; 30119118796; 30110844930; 30119857856; 30119935612; 30111916862; 30111887458; 30118886764; 30119127567; 30110130721; 30111836176; 30119888267; 30111803607; 30119964963; 30118078207; 30110136384; 30118991765; 30111143269; 30111836062; 30118848011; 30111849303; 30119835887; 30111035825; 30119919448; 30111991453; 30111833510; 30138002804; 30118830303; 30111945446; 30118189314; 30110036101; 30111018297; 30111164884; 30111838451; 30118057272; 30110936115; 30110034874; 30119032117; 30119092335; 30110177518; 30111949922; 30119978914; 30119091990; 30118962842; 30110891820; 30118863216; 30131100430; 30119045762; 30138000659; 30111814015; 30119936234; 30118157844; 30110816322; 30119148581; 30119881121; 30111836487; 30119108462; 30118820273; 30118147264; 30118075829; 30110818891; 30110190081; 30111174987; 30110027141; 30110991697; 30111879052; 30139800027; 30119974354; 30130800464; 30110122970; 30118035745; 30118036208; 30119145774; 30119161679; 30119061066; 30111019169; 30110043925; 30110818605; 30111011437; 30118803301; 30119991050; 30111992645; 30119186743; 30118871998; 30110136482; 30119163194; 30130800446; 30110871246; 30111903482; 30110164623; 30111126395; 30139800399; 30131101305; 30119169467; 30131900903; 30111015127; 30111890222; 30119964877; 30118025399; 30110140764; 30110843786; 30119808575; 30118936420; 30110834377; 30119992819; 30118836376; 30110066202; 30119922728; 30138101490; 30119992235; 30119059042; 30110956044; 30110890788; 30119155119; 30119174378; 30110900242; 30110828971; 30111934866; 30110835798; 30119863083; 30110836039; 30119836088; 30139100109; 30119922599; 30118961113; 30110067255; 30119062479; 30119836336; 30111000510; 30119921320; 30118829611; 30138900165; 30118131422; 30118060123; 30111088747; 30111992112; 30119827941; 30119012972; 30111837661; 30119819974; 30111904892; 30118931180; 30110838543; 30119802347; 30110059954; 30118961056; 30118192833; 30119176776; 30110802048; 30119805577; 30119985427; 30110136388; 30110163129; 30110928903; 30111954317; 30111825355; 30110824448; 30118144171; 30118114413; 30118038486; 30111929432; 30119112477; 30119844719; 30139001171; 30110823471; 30118088534; 30111804044; 30118934775; 30110866268; 30111992593; 30110186509; 30110936153; 30130001510; 30110936034; 30110152337; 30119075801; 30139900132; 30111035473; 30139001626; 30138000115; 30130101246.

Также в ходе розыгрыша были определены 16 победителей, которые в качестве приза от энергокомпании получат индивидуальный прибор учета горячей воды «Бетар»:

30110035428; 30111163002; 30111107217; 30118100886; 30118867627; 30111010201; 30119918541; 30119190061; 30130900958; 30119887588; 30138101161; 30118807003; 30111989632; 30110151985; 30111931666; 30118918906.

Руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» благодарит своих добросовестных клиентов за своевременную оплату энергоресурсов и поздравляет победителей розыгрыша призов! Получить приз можно в любом отделении компании:

в Самаре:

ул. Л. Толстого, д. 134;

ул. Демократическая, 37;

пр-т Кирова, д. 179;

в Тольятти:

ул. М. Горького, 27а;

ул. Ворошилова, 17;

в Новокуйбышевске:

ул. Ленинградская, 4А.

Подробную информацию об акциях энергокомпании можно узнать на сайте samara.esplus.ru.