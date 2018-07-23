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В Дергачах оштрафовали чиновника, игнорировавшего обращения граждан
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В Дергачах оштрафовали чиновника, игнорировавшего обращения граждан 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Одного из членов администрации Дергачёвского муниципального района привлекли к административной ответственности по статье 5.59 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан). Об этом сегодня сообщает прокуратура Саратовской области.
Установлено, что в администрацию поступило заявление местного жителя. В нём сообщалось о проблеме технического проезда с задней стороны торгового центра «Мир». Граждане жаловались на отсутствие дорожных знаков и пешеходного перехода. Просили разрешить ситуацию. Однако, никакого ответа не последовало, чиновник проигнорировал сообщение заявителя. В связи с этим поступило обращение в прокуратуру Дергачёвского района, которая провела проверку по данному происшествию.
В итоге суд постановил наказать виновное лицо административным штрафом в размере пяти тысяч рублей.
Напомним, некоторое время назад в областной Думе начали рассматривать новый законопроект, который ужесточит очерёдность, сроки и ответственность должностных лиц, к которым люди приходят со своими проблемами.
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