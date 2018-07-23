Скорая помощь Москвы приняла около 500 обращений на английском во время ЧМ

Во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года диспетчеры столичной скорой помощи приняли около 500 обращений на английском языке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Всего же за время проведения мундиаля в обеспечении спортивных мероприятий участвовали более 600 медиков и до 100 бригад скорой помощи. Среднее время ответа диспетчера составляло три секунды, время прибытия скорой помощи — 11,7 минуты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главным наследием столицы после ЧМ-2018 стала доброжелательность и открытость города. Градоначальник призвал сохранить это позитивное настроение, особо подчеркнув, что Москва продолжает активно и планомерно развиваться, что и стало залогом успешного проведения турнира.