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Наследили: в новой кампании Greenpeace показали грязные отпечатки пальцев
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Наследили: в новой кампании Greenpeace показали грязные отпечатки пальцев 

Sostav.ru 2 часа назад
Фото: Sostav.ru
В морях и океанах, кажется, пластика и прочих загрязнений уже гораздо больше, чем жизни. В джунглях самых разных животных можно найти рядом с не меньшим разнообразием продуктовых пачек. Люди разрабатывают электро-кары, а покупают по-прежнему топливные авто.
Новая кампания Greenpeace показала, какой след оставляют люди в нашей истории.
The Pollution Footprint — серия принтов, главным героем которых стали отпечатки пальцев. Грязные отпечатки пальцев, они же, судя по изображению, истинно человеческие.
На одном плакате отпечаток повис над городом, словно облако смога, на другом след человека показан через пустырь, который ранее был чащей леса. Третий отпечаток собрал в себя мусор водоемов планеты.
Новой кампанией Greenpeace традиционно напоминает, у нас есть шансы на лучшее будущее, если мы начнем действовать сегодня.
Кампанию разработало агенство Lion's Heart из Перу.
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