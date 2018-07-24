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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Загруженность дорог в столице оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на МКАД затруднения в движении возникли в районах Западное Дегунино, Бибирево, Ивановское, Выхино-Жулебино, Зябликово, Бирюлево Западное, Ясенево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Крылатское, Строгино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Боровском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Щелковском, Можайском, Волоколамском шоссе, на Рязанском и Ленинском проспектах, на ул. Профсоюзная, Молодогвардейская, Маршала Катукова.
Третье транспортное кольцо загружено на ул. Новая Башиловка, Нижняя Масловка, Сущевский Вал, Автозаводская, Беговая, на Рижской, Русаковской и Нижегородской эстакадах, на Автозаводском мосту, а также в районе стадиона «Лужники» и Московского международного делового центра «Москва-Сити».
В центре столицы затруднения образовались на Садовом кольце (ул. Садовая-Спасская, Садовая-Черногрязская, Земляной Вал, Зацепский Вал, Валовая, Садовая-Кудринская, Крымский мост, Смоленский и Новинский бульвары), а также на ул. Остоженка, Знаменка, Тверская, Неглинная, Яузская, Балчуг, Большая Якиманка, Большая Полянка, Новокузнецкая, Пятницкая, на Тверском и Яузском бульварах, на Москворецкой, Раушской, Кремлевской, Садовнической, Болотной и Пречистенской набережных, на Большом и Малом Каменных мостах, на Комиссариатском мосту.
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