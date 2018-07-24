Загруженность столичных дорог оценивается в пять баллов

Загруженность дорог в столице оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на МКАД затруднения в движении возникли в районах Западное Дегунино, Бибирево, Ивановское, Выхино-Жулебино, Зябликово, Бирюлево Западное, Ясенево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Крылатское, Строгино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Боровском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Алтуфьевском, Щелковском, Можайском, Волоколамском шоссе, на Рязанском и Ленинском проспектах, на ул. Профсоюзная, Молодогвардейская, Маршала Катукова.

Третье транспортное кольцо загружено на ул. Новая Башиловка, Нижняя Масловка, Сущевский Вал, Автозаводская, Беговая, на Рижской, Русаковской и Нижегородской эстакадах, на Автозаводском мосту, а также в районе стадиона «Лужники» и Московского международного делового центра «Москва-Сити».