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Загруженность московских дорог оценивается в шесть баллов
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Загруженность московских дорог оценивается в шесть баллов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Загруженность дорог в столице оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на МКАД затруднения в движении возникли в районах Лианозово, Выхино-Жулебино, Капотня, Зябликово, Орехово-Борисово Северное, Бирюлево Восточное, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Строгино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Носовихинском, Киевском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Новорижском шоссе, шоссе Энтузиастов. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Алтуфьевском, Щелковском, Волоколамском шоссе, ул. Верхние Поля, ул. Липецкая, ул. Профсоюзная, Ленинском проспекте.
Третье транспортное кольцо загружено на ул. Нижняя Масловка, ул. Сущевский Вал, Русаковской и Хорошевской эстакадах, в Лефортовском тоннеле, на ул. Автозаводская, Автозаводском мосту, ул. Беговая, а также в районе стадиона «Лужники» и Московского международного делового центра «Москва-Сити».
В центре столицы затруднения образовались на Садовом кольце (ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Спасская, ул. Садовая-Черногрязская, ул. Земляной Вал, ул. Валовая, ул. Крымский Вал, Крымский мост, Смоленский и Новинский бульвары), а также на ул. Остоженка, ул. Пречистенка, ул. Новый Арбат, ул. Большая Никитская, ул. Тверская, ул. Петровка, ул. Большая Лубянка, ул. Сретенка, ул. Мясницкая, Яузском, Рождественском, Тверском, Никитском, Гоголевском бульварах, в Театральном проезде, на Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Гончарной, Болотной, Калашевской набережных, ул. Большая Полянка, ул. Пятницкая.
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