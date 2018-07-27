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Загруженность дорог столицы оценивается в пять баллов
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Загруженность дорог столицы оценивается в пять баллов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва меняется
Загруженность московских дорог оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на МКАД затруднения в движении возникли в районах Ховрино, Гольяново, Восточное Измайлово, Новогиреево, Капотня, Зябликово, Орехово-Борисово Южное, Бирюлево Восточное, Ясенево, Теплый Стан, Тропарево-Никулино, Кунцево, Строгино, Южное и Северное Тушино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Новорязанском, Киевском, Боровском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском шоссе, на шоссе Энтузиастов и Октябрьском проспекте. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Каширском шоссе, на ул. Липецкая и Профсоюзная, на Ленинском проспекте и проспекте Маршала Жукова.
Третье транспортное кольцо загружено на ул. Нижняя Масловка, Автозаводская и Беговая, на Автозаводском мосту и Хорошевской эстакаде.
В центре столицы затруднения образовались на Садовом кольце (ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Самотечная), а также на ул. Тверская, Солянка, Варварка, Серафимовича, Балчуг, Новокузнецкая, в Театральном проезде, на Лубянской и Новой площадях, на Рождественском, Петровском, Цветном, Гоголевском бульварах, на Кремлевской, Москворецкой набережных, на Малом Каменном, Комиссариатском и Чугунном мостах.
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