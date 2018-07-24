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Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла
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Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 44 минуты назад
По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лосиноостровский), северо-западе (в районе Южное Тушино); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), востоке (в районе Вешняки); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Северное Тушино), юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное).
По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Симферопольском, Щелковском и Каширском шоссе, трассе М4 «Дон», а также на Октябрьском проспекте и Ленинградском шоссе (в обоих направлениях).
Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков в районе станций метро «Сухаревская» и «Цветной бульвар».
В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Москворецкой набережной, Боровицкой площади, ул. Пятницкая, ул. Большая Лубянка.
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