Загруженность дорог Москвы оценивается в три балла

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на северо-востоке (в районе Лосиноостровский), северо-западе (в районе Южное Тушино); в обоих направлениях — на северо-западе (в районе Строгино), востоке (в районе Вешняки); с внутренней стороны — на северо-западе (в районе Северное Тушино), юге (в районах Чертаново Южное и Бирюлево Западное).

По направлению из области к МКАД затруднения в движении наблюдаются на Симферопольском, Щелковском и Каширском шоссе, трассе М4 «Дон», а также на Октябрьском проспекте и Ленинградском шоссе (в обоих направлениях).

Движение на Третьем транспортном кольце осуществляется свободно, кроме участков в районе станций метро «Сухаревская» и «Цветной бульвар».