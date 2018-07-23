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Рынок с Рабочего городка в Ростове сменил уже два места
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Рынок с Рабочего городка в Ростове сменил уже два места 

Деловое сообщество 2 часа назад
В Ростове-на-Дону продавцы с рынка, который еще две недели назад находился в Рабочем городке, уже во второй раз меняют местоположение. Об этом со ссылкой на данные очевидцев сообщает издание «Дон-24». Первоначально торговцы продуктами переместились на угол переулка Халтуринского и улицы Малюгиной — напротив «Дворца Спорта», однако оттуда их прогнали и накануне они находились на углу переулка Крепостного и улицы Текучева.
Напомним, что рынок находился в течение последних десятилетий недалеко от стадиона «Труд». В социальных сетях жители Ростова выразили сожаление, что его убрали, поскольку там можно было приобрести натуральные продукты.
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