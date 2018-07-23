После ливня на Ставрополье затопило село Прасковея

Село Прасковея пострадало от ливня на выходных 21-22 июля, сообщили очевидцы в соцсетях.

В городском сообществе Будённовска появился видеоролик и фотографии, снятые в соседнем селе Прасковее. После дождя сельские дороги превратились в грязные реки. Местные жители рассказали, что больше всего пострадали улица Дзержинского и переулок Калинина.

Селяне жалуются, что вода размывает кладбище и свалку, а потом стекает на улицы и в огороды. Они просят администрацию принять меры и построить ливневые стоки, чтобы село не страдало от паводков во время дождей.

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Публикация от Я ️ Будённовск (@budennovsk_night.ru) 22 Июл 2018 в 1:28 PDT