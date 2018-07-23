США в истерике: От «Сармата» из Миасса нет спасения

Тут давеча американские военные эксперты решили сравнить, чья «бомба» мощнее. За отправную точку взяли сброшенные на японские города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, известных по названиям «Малыш» и «Толстяк», чья суммарная мощность достигала эквивалента почти в сорок килотонн. Это был первый и единственный случай боевого применения ядерного оружия. Дальше пошло наращивание «мышц», так называемая «гонка вооружений», победа в которой в принципе не возможна, но достижений предостаточно. И, как выяснилось, американцы здесь далеко не впереди планеты всей — очевидное превосходство российского ядерного оружия.

Гордость США — межконтинентальная баллистическая ракета Трайдент (Trident) уступает российскому стратегическому ракетному комплексу шахтного базирования «Сармат» более чем в пять раз. Сравнили Минитмен (Minuteman) мощностью в 475 килотонн с самой «убойной» северокорейской ракетой, которая тянет всего на 250 килотонн. Китайская баллистическая ракета средней и межконтинентальной дальности «Дунфен-31» превосходит американского конкурента в виде термоядерной бомбы В-53, обладающей мощностью в 9 тысяч килотонн почти в два раза. Однако несомненными лидерами стали российские «бомбы» — мощность стратегического ракетного комплекса пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» составляет 50 тысяч килотонн. А торпеда беспилотной атомной подводной лодки «Статус-6» способна нести боезаряд мощностью 100 тысяч килотонн. Тут два залпа и «гуд бай, Америка».

Что же такое этот страх и ужас для США в виде «Сармата»? Новая ракета, разработанная и построенная в государственном ракетном центре имени Макеева в городе Миассе , не является модернизацией предыдущей ракеты («Воевода»). Это совершенно новая конструкция — более компактная и легкая. Ее характеристики превосходят параметры всех ранее стоявших на вооружении наших РВСН ракет. Главный параметр любого баллистического снаряда — энерговооруженность, то есть отношение массы к силе, приводящей его в движение. Именно в этой области и был достигнут прорыв.

«Сармат» весит вдвое меньше «Воеводы»: малый вес — большое преимущество, такие ракеты требуют менее объемных шахт, их легче транспортировать и прятать. Но практически все они твердотопливные. И это дает массу преимуществ: срок хранения значительно увеличивается, не используются высокотоксичные компоненты, обслуживание дешевле. Но беда в том, что энергонасыщенность твердого топлива ниже, чем жидкого. А «Сармат» — ракета с жидким топливом. И как утверждают эксперты, ее энерговооруженность не имеет в мире равных.

Работа над проектом «Сармат» началась в 2009 году. Испытания показали, что жидкостная ракета «Сармат» может преодолеть более 11 тысяч километров, при этом нести боевое отделение массой 4350 кг.

Уже в 2014 году все работы по созданию нового стратегического комплекса вышли на плановый график, что позволило говорить о сроках ее поставки в войска. По оценкам самих стратегических ракетчиков новая ракета «Сармат» не имеет ограничения в направлении боевого применения, сможет поражать цели по траекториям, проходящим через оба полюса планеты. А это очень важно, так как защитные системы НАТО не рассчитаны на такую универсальность.

Помимо уникальных энергомассовых показателей, которыми обладает «Сармат», ракета наделена боевым блоком, который содержит десять частей индивидуального наведения. Каждая из боеголовок сочетает качества двух разнотипных видов оружия: она ведет себя и как крылатая, и как гиперзвуковая ракета, что делает невозможным ее перехват.

Все достоинства уникальной системы индивидуального управления боевых блоков разделяемой головной части окажутся бесполезными, если противник сможет уничтожить МБР до момента ее выхода на боевой курс. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» летит быстро, но ее траектория может в любой момент сойти с обычной предсказуемой дуги — параболы. Дополнительные маневровые двигатели меняют высоту, направление, скорость, а затем бортовая ЦЭВМ определяет новые параметры полета для выхода на цель.

Шахты, в которых предполагается разместить «Сарматы», имеют многоуровневую степень защиты как активной (в виде противоракетных систем и ПВО), так и пассивной (высокий уровень безопасности фортификационных сооружений). Для гарантированного поражения подземной пусковой установки требуется с высокой точностью нанести не менее семи ядерных ударов по оперативному району развертывания, прикрытому эффективными средствами ПРО.

— Развитие ракетных войск стратегического назначения является одной из самых главных задач в рамках текущей Госпрограммы вооружения, — говорит главком РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев . — Согласно нынешним планам, в течение ближайших лет должно произойти кардинальное обновление техники и вооружений РВСН. В нынешнем году доля новых вооружений и техники должна достичь 80%. Для этого предполагается продолжить поставки техники, уже освоенной в производстве. Кроме того, должны быть завершены несколько проектов. Благодаря этому до конца текущего десятилетия количество устаревших и устаревающих ракет или вспомогательной техники будет постоянно снижаться.

Гриф секретности накладывается на все, что связано с созданием этого комплекса. На самом деле о «Сармате» в настоящее время известно очень мало. Именно этому классу носителей ядерного оружия предстоит, по всей видимости, при взаимодействии с системами мобильного, морского и авиационного базирования выполнять роль главного щита страны.

Опубликованы лишь некоторые разрозненные сведения о том, что представляет собой ракета «Сармат». ТТХ также приводятся приблизительные. Но если учесть, что боевые возможности ракеты превосходят «Воеводу», о качествах которой бесспорно наслышаны в США, то это оружие сводит на нет все усилия американцев в создании систем ПРО. «Сармат» прошьет их, как иголка. И получить такую вот «кузькину мать» в ответ на любую агрессию по отношению к России вряд ли кто захочет.

— Силы ядерного сдерживания России еще долгое время будут являться главным средством безопасности нашей страны, — считает директор Центра анализа технологий Руслан Пухов . — Априори бомбы и ракеты с ядерной начинкой никто использовать не собирается, потому что использование такого оружия равносильно самоубийству и вселенской катастрофе, в которой в конечном итоге не будет победителей, да и побежденных тоже. Это именно оружие сдерживания, в том числе в отношении стран, которые ядерный потенциал только осваивают. Сейчас общий атомный боевой эквивалент способен полностью прекратить существование всего живого на Земле, как и ее самой.

Исторически сложилось так, что именно обладание ядерным оружием могло гарантировать преимущество в любом вооруженном конфликте. Американцы, первыми получившие доступ к этой страшной силе, продемонстрировали ее возможности на японских городах Хиросиме и Нагасаки. Если бы тогда Советский Союз вовремя не завершил свои разработки атомной бомбы и был бы также подвержен ядерным ударам, то еще не известно, как сложился бы нынешний миропорядок.