Прокуратура подала в суд на администрацию новосибирского города Обь

Из-за ее бездействия, считают в надзорном органе, в аварийном доме на ул. Путейцев,4 обрушились потолки. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос правозащитной организации «Гражданский патруль».

Документ подписан заместителем прокурора города Дмитрием Аверченко. Он опубликован на странице «Гражданского патруля» в Facebook.

Этот дом в 2016 году был признан аварийным и подлежал сносу, но в октябре 2017 городская администрация изменила свое решение. 30 ветхих бараков, в том числе, и дом на Путейцев,4 были исключены из реестра. Никаких оснований для этого у чиновников не было, считают в прокуратуре.

«Отмена постановлений является безосновательной и должна быть расценена как злоупотребление правом», — сказано в письме.

«Гражданский патруль» ранее просил прокуратуру вмешаться в ситуацию. Заседание суда, на котором будет рассмотрен иск прокуратуры, назначено на 31 июля.

«­История с этими домами длится уже не один год. И в самом ответе прокуратуры утверждается, что вопрос с расселением жителей администрация города Оби должна была решить еще в прошлом году, когда эти дома были признаны аварийными. Но чудесным образом, вернее одним росчерком пера, дома из списка аварийных пропали. И в дальнейшем, их состояние только улучшалось, пока на головы людей не упала балка. Хорошо, что прокуратура взяла ситуацию на контроль, но, на мой взгляд, административное взыскание слишком мягкое наказание за подобное, — заявил руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в июле общественники попросили органы прокуратуры Новосибирской области проверить ход переселения обитателей аварийных домов в Барабинском и Чановском районах.

Фото: страница «Гражданского патруля» в Facebook