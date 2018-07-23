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Провал операции «Цитадель»
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Провал операции «Цитадель» 

Мир24 2 часа назад
На этой неделе в странах Содружества вспоминают жаркое лето 1943 года. 75 лет назад, во время Великой Отечественной войны, была завершена Курская стратегическая оборонительная операция. Она стала составной частью общей Курской битвы и проводилась для срыва летнего наступления немецких войск по плану «Цитадель», сообщает корреспондент «МИР 24» Роман Гальперин.
Июль 1943-го, Восточный фронт. Сюда Гитлер направил свои лучшие силы — 50 дивизий, в том числе 18 танковых. Фюрер жаждал реванша за Сталинград. Еще в апреле он разработал план «Цитадель». Войска вермахта должны были двумя мощными ударами с юга и севера срезать огромный выступ в линии фронта, прозванный «Курской дугой».
В ответ советские военачальники разработали оборонительный план. За несколько месяцев под Курском возвели мощную линию обороны, подтянули большие резервы. Это редчайший случай в военной истории, когда превосходящая по численности армия сознательно отдала инициативу и позволила врагу нанести удар первым. Тем не менее не все пошло по плану.
«Очень много пришлось импровизировать. Потому что события пошли не по тем сценариям, на которые рассчитывали. Не угадали точные направления ударов. Даже на северном фасе, где всего 70 километров танкодоступной местности. Но все равно не угадали. И немцы опрокинули самую неподготовленную дивизию», — говорит кандидат исторических наук, военный историк Алексей Исаев.
Немцы начали наступать 5 июля. Целую неделю новейшие «Тигры», «Фердинанды» и «Пантеры» терзали советские войска. Перелом пришелся на 12 июля. У небольшой станции Прохоровка произошло самое крупное танковое сражение. После грандиозной битвы еще несколько дней гитлеровцы пытались наступать. Однако это, уверяют историки, были «предсмертные конвульсии».
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