Экстренную посадку в Буэнос-Айресе совершил самолет с главой МВФ на борту 

Экстренную посадку в столичном аэропорту Аргентины вскоре после взлета совершил самолет, на борту которого находилась глава Международного валютного фонда Кристин Лагард, передает «Интерфакс» со ссылкой на аргентинские СМИ.
Экипаж лайнера решил вернуться в аэропорт вылета после того, как в пилотской кабине стало быстро падать давление. Самолет выполнял рейс из Аргентины в США. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Лагард принимала участие в заседании министров финансов стран G20 в Буэнос-Айресе.