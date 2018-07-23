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В Когалыме реставрируют храмовый комплекс
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В Когалыме реставрируют храмовый комплекс 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Когалыме и часть построек на территории храмового комплекса реставрируют.
Строители обновят пять крылец. На крыше заменят металлическую кровлю черепицей. Также реставрируют наличники на последнем этаже здания, сообщает ОТРК «Югра».
Ремонтные работы не мешают проводить в храме богослужения. Прихожане могут посещать храмовый комплекс. К осени ремонт завершат. Финансируют работы нефтяники.
Отметим, что храм находится на территории Свято-Успенского Пюхтицкого ставропигиального женского монастыря г. Когалыма.
Также в Когалыме новый храм в честь мученицы Татианы готовится к великому освящению. Ранее сообщалось, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует освятить храм в честь святой мученицы Татианы 8 сентября 2018 года.
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