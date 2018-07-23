Рустам Набиев, выживший в трагедии в Омске, учится ходить на суперпротезах 

Житель Башкирии Рустам Набиев, потерявший ноги при обрушении казармы под Омском три года назад, получил компенсацию за покупку дорогостоящих электронных протезов. Выплату предоставило региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Башкирия. Об этом пишут на сайте Вashinform.ru.
Общая стоимость приобретённых протезов составила 5,6 млн рублей. Они изготовлены по индивидуальным меркам, они — модульные с внешним источником энергии, коленный шарнир с микропроцессорной системой управления реагирует на движения, стопа отличается высокой надежностью при ходьбе.
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