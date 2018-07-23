Рустам Набиев, выживший в трагедии в Омске, учится ходить на суперпротезах

Общая стоимость приобретённых протезов составила 5,6 млн рублей. Они изготовлены по индивидуальным меркам, они — модульные с внешним источником энергии, коленный шарнир с микропроцессорной системой управления реагирует на движения, стопа отличается высокой надежностью при ходьбе.

Молодой человек, жизнь которого разделилась да «до» и «после» трагедии, не потерял веру в себя. Сейчас он — семьянин, муж, отец, профессиональный следж-хоккеист и популярный блогер, вдохновляющий подписчиков своими целеустремленностью и оптимизмом.