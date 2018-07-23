Тюменские спасатели охотились на летучую мышь, залетевшую в квартиру

Поймать хищника можно самостоятельно, но решаются на это не все Необычный вызов поступил вчера, 22 июля, в тюменскую службу экстренного реагирования. Жительница дома №8 корпус 1 по улице Прокопия Артамонова попросила спасателей поймать летучую мышь, залетевшую в ее квартиру. Справиться с этой задачей самостоятельно женщина не смогла.

— Сотрудники ТОСЭР приехали и с помощью подручных средств аккуратно поймали незваную гостью. Обычно это делают с помощью простыни или просто ловят руками в перчатках. Летучую мышь вынесли на улицу и отпустили, — рассказала 72.ru Евгений Булкин, начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР. По словам специалистов, летучие мыши появляются в городе достаточно часто. Обычно они залетают в дачные дома и многоэтажки, расположенные на окраинах. Сами по себе летучие мыши не представляют опасности для человека. Их можно ловить и выпускать на улицу самостоятельно, но решаются на это не все.