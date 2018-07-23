Двух хабаровских депутатов лишили мандатов

В Солнечном районе Хабаровского края по требованию прокуратуры досрочно прекращены полномочия двух депутатов за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает AmurMedia

«В нарушение требований закона один из депутатов собрания депутатов Солнечного района не предоставил в уполномоченный орган сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. Другой депутат обязанность по предоставлению указанных сведений исполнил с нарушением срока», — пояснили в прокуратуре.

На заседании собрания депутатов Солнечного района народных избранников лишили полномочий.