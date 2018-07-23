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Прокуроры работают в ярославской колонии после публикации видео с пытками
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Прокуроры работают в ярославской колонии после публикации видео с пытками 

Авторадио 31 минуту назад
Сотрудники надзорного ведомства проводят поголовный опрос заключенных. Об этом рассказал ярославский уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин. Громкий скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали запись, на которой тюремщики пытают арестанта. Мужчину 10 минут избивают дубинками и поливают водой. Он несколько раз теряет сознание. Примечательно, что в прошлом году СК уже расследовал этот инцидент. Тогда дело возбуждать не стали, посчитав, что сотрудники колонии действовали обоснованно. В этом году, после широкого общественного резонанса, разбирательство открыли. Статья — «превышение должностных полномочий с применением насилия». Накануне стало известно, что от работы отстранили 17 тюремщиков. Официально эту информацию пока не подтвердили.
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