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Саратовский асфальт «пришёл к финишу»
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Саратовский асфальт «пришёл к финишу» 

САРАТОВ24 31 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовские дороги продолжают разрушаться после проливных дождей. Так, например, в районе СХИ кусок асфальта съехал со своего места в сторону. Об этом сообщили сегодня очевидцы в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».
Саратовцы отмечают, что это далеко не единственный участок, пострадавший так вследствие непогоды. Люди шутят, что асфальт словно пытается сбежать из города.
"Пришёл к финишу первым, и ленточка ещё на нём!", — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.
Напомним, недавно ямы образовывались даже на центральных улицах города, в том числе на Проспекте Кирова.
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