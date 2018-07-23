Саратовский асфальт «пришёл к финишу»

Саратовские дороги продолжают разрушаться после проливных дождей. Так, например, в районе СХИ кусок асфальта съехал со своего места в сторону. Об этом сообщили сегодня очевидцы в сообществе «Саратов онлайн» социальной сети «Вконтакте».

Саратовцы отмечают, что это далеко не единственный участок, пострадавший так вследствие непогоды. Люди шутят, что асфальт словно пытается сбежать из города.

"Пришёл к финишу первым, и ленточка ещё на нём!", — прокомментировал ситуацию один из местных жителей.

Напомним, недавно ямы образовывались даже на центральных улицах города, в том числе на Проспекте Кирова.