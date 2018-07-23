В Хабаровске простились с Игорем Неклюдовым 

В Хабаровске простились с миллиардером и создателем бизнес-империи Игорем Неклюдовым, который умер на прошлой неделе. Прощание в самом большом на Дальнем Востоке Спасо-Преображенском соборе должно было начаться ровно в 11 утра, однако уже за час у входа в собор толпились люди. Сюда пришли как солидные мужчины в костюмах, так и обычные люди, не чиновники и не бизнесмены, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Всего попрощаться с известным Хабаровским бизнесменом пришли более тысячи человек. У входа всем пришедшим раздавали воду, церковные свечи и цветы. Рядом, у крыльца дежурила «Скорая помощь».
— Как я мог сюда не прийти? — удивляется Игорь. — Я работаю на «Заимке» и Игоря Михайловича очень хорошо знал. Простой был человек, открытый, даром что миллиардер. Другой бы о простых людей ноги вытирал, он же всегда здоровался, не просто для галочки, а с уважением. Жаль, что ушел так рано — семьдесят лет, это разве возраст для мужчины? Теперь вот непонятно что с его бизнесом будет.
На крыльце только и разговоров о том, что дальше будет с бизнес-империей при жизни принадлежащей Игорю Неклюдову. Напомним, что его бизнес-структуры контролировали пять бизнес-центров в Хабаровске, туристический комплекс «Заимка», близкие к Неклюдову люди, возглавляют фитнес-центр World-class, телекомпанию «Даль-ТВ» и «Дорожное радио — Хабаровск», сеть кинотеатров включая «Гигант». Кроме того, компания «Дальреострой» занимается возведением отеля Hilton в краевом центре. Все пришедшие тихо, в полголоса обсуждают перспективы.
Все знающие Игоря Неклюдова отмечают — он был настоящим «генератором» успешных бизнес-идей, воплощавшихся в Хабаровском крае.
— Я очень хорошо знал Игоря Михайловича, — отметил зампред правительства региона Александр Федосов. — Он один из немногих бизнесменов, кто делал Хабаровский край привлекательным для туристов. Он не жалел ни сил, ни средств для этого. Как человек, он был очень простым и приятным в общении. Я ни разу не слышал от него резкого слова, он никогда ни на кого не давил, а только делал свое дело. Был спокойным и уверенным. Это человек, который мечтал сделать Хабаровский край туристической Меккой. Планов было громадье — это и гостиницы, и сфера питания, и транспорт, и СМИ. А что касается дальнейшего развития проектов — у него была хорошая очень деловая команда единомышленников. Думаю, дело его будет продолжено потому что он не брал наскоком, работал по перспективному плану на пять, на десять лет. И то что он наметил, я думаю осуществится.