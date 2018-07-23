В Хабаровске простились с Игорем Неклюдовым

Хабаровске простились с миллиардером и создателем бизнес-империи Игорем Неклюдовым, который умер на прошлой неделе. Прощание в самом большом на Дальнем Востоке Спасо-Преображенском соборе должно было начаться ровно в 11 утра, однако уже за час у входа в собор толпились люди. Сюда пришли как солидные мужчины в костюмах, так и обычные люди, не чиновники и не бизнесмены, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня».

Всего попрощаться с известным Хабаровским бизнесменом пришли более тысячи человек. У входа всем пришедшим раздавали воду, церковные свечи и цветы. Рядом, у крыльца дежурила «Скорая помощь».

— Как я мог сюда не прийти? — удивляется Игорь. — Я работаю на «Заимке» и Игоря Михайловича очень хорошо знал. Простой был человек, открытый, даром что миллиардер. Другой бы о простых людей ноги вытирал, он же всегда здоровался, не просто для галочки, а с уважением. Жаль, что ушел так рано — семьдесят лет, это разве возраст для мужчины? Теперь вот непонятно что с его бизнесом будет.

На крыльце только и разговоров о том, что дальше будет с бизнес-империей при жизни принадлежащей Игорю Неклюдову. Напомним, что его бизнес-структуры контролировали пять бизнес-центров в Хабаровске, туристический комплекс «Заимка», близкие к Неклюдову люди, возглавляют фитнес-центр World-class, телекомпанию «Даль-ТВ» и «Дорожное радио — Хабаровск», сеть кинотеатров включая «Гигант». Кроме того, компания «Дальреострой» занимается возведением отеля Hilton в краевом центре. Все пришедшие тихо, в полголоса обсуждают перспективы.

Все знающие Игоря Неклюдова отмечают — он был настоящим «генератором» успешных бизнес-идей, воплощавшихся в Хабаровском крае.