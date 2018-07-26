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Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5%
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Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% 

Прайм 59 минут назад
Фото: Ведомости
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю снизились на 0,5% и по состоянию на 20 июля составили 457,9 миллиарда долларов против 460,3 миллиарда долларов на 13 июля, сообщил Банк России.
"Объем международных резервов за неделю снизился на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,5%, в результате отрицательной переоценки и на 20 июля составил 457,9 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов. По состоянию на 21 апреля 2017 года международные резервы РФ достигли уровня в 400 миллиардов долларов впервые с декабря 2014 года.
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