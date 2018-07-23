В казанском кафе «Трефоль» нашли рыжих тараканов

Казани временно закрыли кафе-пекарню «Трефоль» на Чистопольской. Заведение провалило проверку Роспотребнадзора

Инспекторы нашли рыжих тараканов и даже подсчитали их количество: 5-6 насекомых на квадратный метр. В «Трефоли» были подходящие условия для жизни тараканов: часть потолка с вытяжкой обвалилась, появились трещины и щели, пол, стены и остальные поверхности были загрязнены жиром, продуктами питания и всем остальным.

Кафе-пекарню закрыли на 80 суток (отсчет идет с 22 июня), сообщает пресс-служба Роспотребнадзора РТ

Читайте также:

Тараканы оккупировали подъезд дома на Гарифьянова

5 новых мест в Казани, о которых вы могли не слышать