СМИ: власти обяжут регионы отвечать на недовольство россиян в соцсетях

России начался запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.

Новую систему мониторинга «Инцидент менеджмент» разработала «Медиалогия», к 2019 году программа будет распространена по всей стране. Пока пробное использование системы начали в двух регионах. Мониторинг осуществляется по ключевым словам.

"Инцидент" мониторит «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты попадают к региональному администратору, который решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов. Те должны ответить на сообщение в соцсети в течение суток с момента его регистрации в системе.