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СМИ: власти обяжут регионы отвечать на недовольство россиян в соцсетях
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СМИ: власти обяжут регионы отвечать на недовольство россиян в соцсетях 

Клопс.Ru 37 минут назад
Фото: Клопс.Ru
В России начался запуск программы отслеживания реакции региональных властей на жалобы россиян в социальных сетях. Об этом пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Новую систему мониторинга «Инцидент менеджмент» разработала «Медиалогия», к 2019 году программа будет распространена по всей стране. Пока пробное использование системы начали в двух регионах. Мониторинг осуществляется по ключевым словам.
"Инцидент" мониторит «ВКонтакте», Facebook, Instagram, Twitter и «Одноклассники». Результаты попадают к региональному администратору, который решает, какие сообщения нуждаются в ответе властей. Их сортируют по профилям на уровне региональных министерств или муниципалитетов. Те должны ответить на сообщение в соцсети в течение суток с момента его регистрации в системе.
По всем отработанным и необработанным темам будет вестись статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники муниципальных и региональных администраций. Со стороны администрации президента этим направлением занимается управление по общественным проектам, которое курирует первый замруководителя кремлёвской администрации Сергей Кириенко.
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