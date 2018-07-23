Исторический принцип распределения квот на добычу краба выгоден для экономики страны, считают эксперты​

МОСКВА , 23 июл — ПРАЙМ. Исторический принцип распределения квот на добычу краба выгоден для экономики страны, а возможный переход к аукционной системе повлечет за собой череду негативных последствий для рыбной отрасли. Это лишит ее возможности стабильно развиваться. Об этом шла речь на круглом столе, прошедшем в " Парламентской газете ".

Поводом для дискуссии стал проект внесенного в Госдуму закона, который предлагает запретить устанавливать новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот.

Напомним, что «исторический принцип» распределения квот был закреплен в 2007 году по итогам заседания президиума Госсовета под руководством президента Владимира Путина . Но с осени 2017 года появились слухи о том, что «исторический принцип» распределения квот может быть отменен.

Эксперты считают, что для экономики страны было бы выгоднее сохранить исторический принцип распределения квот на вылов и отказаться от аукционной системы.

Власти также выражают озабоченность происходящим в отрасли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы.