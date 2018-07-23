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Исторический принцип распределения квот на добычу краба выгоден для экономики страны, считают эксперты​
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Исторический принцип распределения квот на добычу краба выгоден для экономики страны, считают эксперты​ 

Прайм 42 минуты назад
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Исторический принцип распределения квот на добычу краба выгоден для экономики страны, а возможный переход к аукционной системе повлечет за собой череду негативных последствий для рыбной отрасли. Это лишит ее возможности стабильно развиваться. Об этом шла речь на круглом столе, прошедшем в "Парламентской газете".
Поводом для дискуссии стал проект внесенного в Госдуму закона, который предлагает запретить устанавливать новые виды квот добычи водных биоресурсов в течение пятнадцатилетнего срока действия договоров о закреплении долей квот.
Напомним, что «исторический принцип» распределения квот был закреплен в 2007 году по итогам заседания президиума Госсовета под руководством президента Владимира Путина. Но с осени 2017 года появились слухи о том, что «исторический принцип» распределения квот может быть отменен.
В круглом столе, помимо инициатора законопроекта, сенатора Елены Афанасьевой, приняли участие член комитета СФ Анатолий Широков, экономист Михаил Делягин, глава всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев, политолог Глеб Кузнецов.
Эксперты считают, что для экономики страны было бы выгоднее сохранить исторический принцип распределения квот на вылов и отказаться от аукционной системы.
Власти также выражают озабоченность происходящим в отрасли. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о перераспределении квот на вылов рыбы.
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