Резиденты инновационных центров получат налоговые льготы

Научные организации, получившие статус участника ИНТЦ, приравняют к участникам инновационного проекта «Сколково» и на 10 лет освободят от налогов. Соответствующие поправки в Налоговый Кодекс планируют рассмотреть сенаторы на заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 23 июля.

Законопроект разработало правительство в целях создания благоприятных условий для исследовательской деятельности и коммерциализации её результатов. 12 июля Госдума приняла его в первом чтении.

Документ предполагает различные налоговые льготы для лиц, работающих на территории ИНТЦ и получивших статус участника инновационного проекта. В частности, резидентов ИНТЦ освобождают от налога на прибыль до достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости, либо на срок до 10 лет.

Такой режим уже действует для участников проекта «Сколково». Также законопроект даёт право на применение к организациям, получившим такой статус, в течение 10 лет со дня получения указанного статуса, пониженные тарифы страховых взносов.

Кроме того, резидентов ИНТЦ освободят от госпошлин за выдачу разрешения на работу и оформления визы для иностранных граждан, заключивших с ними трудовой или гражданско-правовой договор.