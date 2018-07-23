Интеллект школьников Костромы оказался равен жителям Австрии и Германии 

Школьники Костромской области оказались очень умными, узнал KOSTROMA.TODAY. IQ российских детей оценивали по данным международной программы по оценке образовательных достижений учащихся.
По информации «Новых известий», группа российских «регионов-лидеров» по iq помимо Москвы — Санкт-Петербург (104,7), Тюменская и Липецкая области (103,6), Костромская область (103,3), Калининградская область (102,6). Жители этих регионов «не глупее» среднего сингапурца, австрийца, немца, итальянца или голландца.
Ниже 95 баллов средний iq в таких регионах как Якутия, Ставропольский край, Иркутская республика, Марий Эл, республики Северного Кавказа. Аналоги среди зарубежных стран — это, например, Израиль, Болгария, Греция, Армения, Таиланд.
Автор карты аналитик Анатолий Карлин предполагает, что уровень IQ может быть как-то связан с уровнем экономического развития региона. По его мнению, чем лучше дела с экономикой, тем выше уровень интеллекта. Однако, судя по его же данным, тут есть противоречия. Среди жителей развитых регионов России оказались те, чей IQ ниже и наоборот.