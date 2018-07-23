Главная задача: комфорт для всех

Мэр Москвы в эксклюзивном интервью «ВМ» рассказал, в каких сферах столица является законодательницей мод, как будет проходить программа «Мой район» и каким станет мороженое «Москва».

— На прошлой неделе был открыт концертный зал «Зарядье». Какие впечатления от площадки Москвы?

— Торжественное открытие «Зарядья» состоится чуть позже — в День города, когда в концертном зале выступят оркестр Мариинского театра и звезды мировой оперы. А на прошлой неделе в «Зарядье» прошел Урбанистический форум — научно-практическая конференция, посвященная развитию крупных городов и городских агломераций. Для самого концертного зала это была, так сказать, генеральная репетиция открытия. Концертный зал «Зарядье» уже начал продажу билетов. Ближайший концерт, на который можно сходить, пройдет 12 сентября. Выступает Большой симфонический оркестр им. Чайковского.

— На Урбанистический форум приехал Владимир Путин . Какие задачи он поставил?

— Владимир Владимирович говорил о перспективах развития российских городов. Главная задача — сделать наши города комфортными для всех: для детей, молодежи, людей старшего возраста, инвалидов.

— Мне показалось, что в этом году делегации зарубежных городов перенимали опыт столицы.

— Конечно, где-то мы еще догоняем мировые мегаполисы. Но есть сферы, в которых Москва действительно является законодательницей мод. Наши центры «Мои документы» и сайт госуслуг mos.ru — лучшие в мире. Наши детские сады — лучшие в мире. Огромный интерес среди специалистов не только в России , но и за рубежом вызвали Программа реновации пятиэтажек, транспортное строительство. И еще Московская электронная школа. Международные эксперты искали аналоги МЭШ в других городах. Но ничего похожего по качеству и масштабам просто не нашли. Нигде в мире нет такого, чтобы учителя могли выложить сценарии своих уроков в электронную библиотеку, а другие могли бы бесплатно ими пользоваться.

— В предыдущем интервью вы рассказали о планах разработать программу «Мой район». Судя по нашей почте, тема заинтересовала многих читателей «ВМ». Не могли бы вы рассказать об этой программе более подробно.

— Я много езжу по районам, общаюсь с москвичами. В каждом районе есть свои проблемы. В масштабах города они, может быть, и незаметны, но для конкретных людей — очень важны. Автобусы ходят по неудобному маршруту. Какой-нибудь долгострой мозолит глаза. Был когдато прекрасный заводской стадион, а сейчас он находится в плохом состоянии. Прямо по границе детской площадки уже 10 лет проложена временная теплотрасса. Нужен физкультурнооздоровительный комплекс, нужна поликлиника, нужен еще один детский сад и так далее. Программы «Мой район» будут, с одной стороны, содержать мероприятия по благоустройству дворов, парков и улиц. А с другой, в них будут обобщены имеющиеся проблемы и определены пути их решения.

— На какой срок будут рассчитаны программы «Мой район»?

— Это постоянно действующие программы, которые ежегодно будут пополняться новыми мероприятиями, уточняться и корректироваться под запросы жителей. Активная работа по реализации районных программ начнется уже в 2019 году.

— Смогут ли жители заранее ознакомиться с планами благоустройства их районов?

— В течение ближайшего времени мы опубликуем программы, а чуть позднее — и более детальные концепции благоустройства каждого района. Программы «Мой район» будут открытыми. Каждый москвич может предложить внести в них изменения и дополнения. Все собранные мнения будут обязательно рассмотрены и по возможности учтены.

— На прошлой неделе родилась новая идея — выпуск мороженого «Москва». Каким оно станет?

— Мы проведем конкурс на лучший рецепт мороженого «Москва». Победителя определят эксперты. У москвичей тоже будет возможность проголосовать на «Активном гражданине», и их выбор тоже будет учтен.

— Лично у меня в детстве любимым мороженым был «Баскин Роббинс». А у вас, Сергей Семенович?

— В моем детстве мороженого не было. Сосульки и ледышки.