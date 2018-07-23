Омские дорожники нанесли разметку до плохой погоды 

Муниципальный заказ предусматривал проведение работ на улицах 70 лет Октября, Конева и Лукашевича. Рабочие нанесли разметку двумя способами: холодным пластиком и термопластиком с применением световозвращающих стеклошариков, сообщает пресс-служба мэрии Омска.
Подрядчиком выступило ООО «Парнас». Строители успели нанести разделительные полосы на автомагистралях до ухудшения погоды. Сейчас специалисты департамента транспорта проводят оценку и прием выполненных работ.
«Специалистами департамента транспорта выполнен входной контроль качества материалов и проверка сертификатов соответствия — все материалы были предварительно закуплены и соответствовали требованиям ГОСТ, — рассказал замначальника отдела организации и безопасности дорожного движения дептранса Сергей Шевелев. — Данное мероприятие направлено на снижение аварийности и оптимизацию движения транспортных средств в городе Омске.