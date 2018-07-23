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«Алекса, сделай мне приятно». Смарт-колонка будет разнообразить интимную жизнь британцев
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«Алекса, сделай мне приятно». Смарт-колонка будет разнообразить интимную жизнь британцев 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Министерство здравоохранения Великобритании поддержало смелый проект по разработке нового программного обеспечения для смарт-колонки Amazon Alexa.
Новый софт должен помочь британцам в их интимной жизни. После обновления у этой смарт-колонки появится функция управления эротическими игрушками от Lovense, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные издания.
Пользователь сможет, например, удаленно включать интимные гаджеты с помощью голосовой команды «Алекса, сделай мне приятно».
Кроме того, умная смарт-колонка с помощью других новых программ сможет проводить предварительное медицинское обследование пользователя, помогать ему выбирать подходящие лекарства для интимного здоровья. По предварительным данным, колонка сможет даже выяснять возможную дату смерти владельца.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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