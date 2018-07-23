«Алекса, сделай мне приятно». Смарт-колонка будет разнообразить интимную жизнь британцев

Министерство здравоохранения Великобритании поддержало смелый проект по разработке нового программного обеспечения для смарт-колонки Amazon Alexa.

Новый софт должен помочь британцам в их интимной жизни. После обновления у этой смарт-колонки появится функция управления эротическими игрушками от Lovense, пишет информационное агентство nation-news.ru со ссылкой на зарубежные издания.

Пользователь сможет, например, удаленно включать интимные гаджеты с помощью голосовой команды «Алекса, сделай мне приятно».

Кроме того, умная смарт-колонка с помощью других новых программ сможет проводить предварительное медицинское обследование пользователя, помогать ему выбирать подходящие лекарства для интимного здоровья. По предварительным данным, колонка сможет даже выяснять возможную дату смерти владельца.