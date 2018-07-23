Правила жизни шеф-сомелье Ольги Герасимовой 

Быть сомелье — значит всегда быть в эпицентре хорошего настроения.
Сложнее всего в моей работе… контролировать себя.
Хорошее вино — это состояние твоей души здесь и сейчас.
Сейчас модно пить напитки… подчеркивающие твой стиль жизни.
Я никогда не посоветую гостям то, к чему они еще не готовы.
Если уж пить… то пить в SimpleWine&Bar!
Мой главный жизненный принцип — жить со вкусом.
Больше всего на свете я люблю… хороших людей, светлые мысли и шампанское.
Правила придумали для того… чтобы их нарушать, конечно!
Лучший совет, который я могу дать… я много советов могу дать!