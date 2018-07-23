Правила жизни шеф-сомелье Ольги Герасимовой

Быть сомелье — значит всегда быть в эпицентре хорошего настроения.

Сложнее всего в моей работе… контролировать себя.

Хорошее вино — это состояние твоей души здесь и сейчас.

Сейчас модно пить напитки… подчеркивающие твой стиль жизни.

Я никогда не посоветую гостям то, к чему они еще не готовы.

Если уж пить… то пить в SimpleWine&Bar!

Мой главный жизненный принцип — жить со вкусом.

Больше всего на свете я люблю… хороших людей, светлые мысли и шампанское.

Правила придумали для того… чтобы их нарушать, конечно!

Лучший совет, который я могу дать… я много советов могу дать!