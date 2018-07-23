Муниципальные заказчики Магадана должны частникам больше 10 миллионов рублей

Прокуратура на Колыме провела проверку магаданских учреждений. Выяснилось, что те должны частникам за поставку медикаментов и ремонт помещений. Также не оплачены контракты с ресурсоснабжающими организациями по оказанию услуг электро— и теплоснабжения.

При этом сумма долгов — больше 10,5 миллионов рублей, сообщает MagadanMedia

После вмешательства прокуратуры задолженность погасили.

«Хозяйствующие субъекты свои обязательства по контрактам выполнили в полном объеме, однако расчеты с ними не произведены. Прокурор внес представления в вышеуказанные учреждения. Благодаря вмешательству прокуроров муниципальными и государственными заказчиками погашена задолженность по контрактам перед хозяйствующими субъектами на общую сумму свыше 10,5 млн рублей», — сообщили в надзорном ведомстве.