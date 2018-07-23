Зачем тянуть канитель? Самые необычные туристические бренды Вологды

МОСКВА , 23 июл — РИА Новости , Светлана БАЕВА. Вологда — ровесница Белокаменной, причем местный кремль мог стать в два раза больше московского, да и сам город претендовал на звание столицы. Сейчас здесь деревянные дома с резными палисадами и знаменитое вологодское кружево, а тяжелая кованая дверь на берегу реки может вести и в счастье, и в лето, но порой исчезает. О классической и необычной Вологде, а также о том, кто такой полоротый и как сбивать масло, — в материале РИА Новости.

Вологда входит в 15 самых популярных у туристов российских городов (согласно рейтингу агентства «ТурСтат»).

В 2017-м тут побывало около 820 тысяч гостей — на 40 тысяч больше, чем годом ранее.

Туристов привлекает Софийский собор времен Ивана Грозного , монастыри, музеи и уникальные вологодские сувениры. Экскурсоводы с удовольствием рассказывают и о местных пушистых достопримечательностях — котах.

Ровесница Москвы

Город Вологда

Официальная дата основания Вологды — 1147 год, как и у Москвы. Вологодский кремль начал возводиться при Иване Грозном. Планировалось, что он будет в два раза больше московского.

Иван Грозный даже хотел перенести в Вологду столицу если не всей России , то опричных земель. Здесь любят легенду о том, как этому помешал упавший с потолка недостроенного Софийского собора Вологодского кремля обломок кирпича. Он угодил прямо в государя: «Как из своду туповатова упадала плинфа красная, попадала ему во голову, в мудру голову, во царскую».

Комплекс сооружений, который называется Вологодским кремлем сейчас, создавался несколько столетий, его разновременные объекты сильно отличаются друг от друга, нет единого стиля. Ансамбль образуют постройки XVI-XIX веков — храмы, палаты, крепостные стены.

Софийский собор — такой же, как при Иване Грозном. Фреска «Страшный суд» в соборе — самая большая настенная роспись на этот сюжет в России. Поражает масштабами и центральный купол, где изображен Иисус Христос

Софийский собор в ВологдеСофийский собор в Вологодском кремле

Снизу трудно судить, но экскурсоводы утверждают, что размеры купола позволяют развернуться там тройке лошадей.

После посещения памятников кремля стоит заглянуть в Музей кружева. Тут представлена вся история этого ремесла, в том числе и удивительные примеры кружевоплетения советских времен.

Публикация от ROMASHOVA UL'YANA (@ulianarom)

3 Янв 2018 в 8:18 PST Экскурсоводы объясняют, как звучат различные коклюшки и зачем «тянуть канитель» — тончайшую золотистую или серебряную нить. Это очень кропотливая работа.

Резной палисад

Можно сказать, что центр Вологды — музей под открытым небом. Резной палисад остался далеко не только в хите «Песняров».

Кстати, палисад высотой должен быть строго по окна — чтобы было видно еще наличники и балконы (тоже резные). Некоторые городские усадьбы можно осмотреть изнутри, в них теперь музеи. Например, центр народных художественных промыслов и ремесел «Резной палисад», «Мир забытых вещей».

"У нас сохранились и типичные вологодские дома с угловыми балконами и двумя дверями под ними. Я иногда спрашиваю у туристов: как вы думаете, зачем две?" — рассказывает Катерина Хоботова из необычного бюро экскурсий по Вологде «Вокруг да около».

Архитектура в Вологде

Ответы разные: вход и выход, в одну дверь разрешается входить только чистым, в другую — грязным. На самом деле все проще — одна дверь ведет на первый этаж, вторая, соответственно, на второй.

"Тот самый кот с набережной"

Прогуливаясь вдоль деревянных вологодских домов и набережной реки Вологды, вы можете встретить местных знаменитостей — котов. Один из них — роскошный черно-белый, с манишкой. «Тот самый кот с набережной», — говорят о нем местные.

Черно-белый кот в Вологде

А раньше он был котом-"купцом". Еще бы — один жил в большом доме. Его пытались приютить, но кот всегда возвращался к себе. Сейчас, правда, он уже не «купец», здание снесли, а кот занял первый этаж двухэтажного дома возле пожарной части.

Живет там, любит ходить в гости к соседям, прогуливаться по набережной и общаться с прохожими.

Еще один — рыжий красавец, герой многочисленных фотографий: он очень вальяжно лежит на резных наличниках и наблюдает за городом.

Рыжий кот в Вологде

Собака в Вологде и вовсе увековечена в памятнике (справляет нужду на фонарь).

Деталь Памятника электрическому фонарю в ВологдеДеталь памятника электрическому фонарю в Вологде

Другой необычный памятник Вологды — «Дверь в…». Тяжелая кованая дверь при определенном ракурсе может и исчезнуть. Для туристов есть несколько легенд на этот счет: дверь ведет и в лето, и в счастье, а уж желаний она слышала наверняка не меньше, чем Дед Мороз.

Вологда, памятник «Дверь в…»Также в Вологде есть памятник букве «о», со скамейкой: «Посидим, поокаем». Окать тоже стоит с умом, некоторые вологодские словечки понятны не всем туристам.

Памятник букве О в ВологдеВологода, памятник букве «о»

Не стоит, например, позгаться — это значит ругаться или даже драться. Да и полоротым (рассеянным, невнимательным) лучше не быть и при путешествиях по городу и области держаться аккуратнее на отворотках (поворот, ответвление дороги).

Хлеб с маслом

Естественно, в Вологде не обойтись без знаменитого вологодского масла — известного на всю страну бренда. Можно — и нужно! — купить его в магазине (стоит приобрести и сгущенное молоко из города Сокол Вологодской области — все хвалят), но есть шанс и сбить масло самостоятельно. За этим — в архитектурно-этнографический музей Вологодской области «Семенково». Во время интерактивной программы туристам расписывают процесс приготовления масла с самого-самого начала — покупки коровы.

Также туристы посещают в окрестностях Вологды, в селе Покровское, классическое дворянское поместье начала XIX века — усадьбу Брянчаниновых. Она красива всегда, но особенно в июле, когда вокруг распускаются садовые колокольчики.

Недалеко от Вологды находится и один из самых известных памятников православия — действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь, основанный Димитрием Прилуцким , духовным другом Сергия Радонежского

Спасо-Прилуцкий монастырь в Вологде