Косово теряет позиции на международной арене

В Приштине всерьез обеспокоены тем, что в последнее время не только не наблюдается новых желающих признать независимость самопровозглашенного Косово, но и происходит отзыв ранее принятых такого рода решений со стороны правительств африканских государств.

МИД Косово считает, что Сербия использовала и использует продажу и безвозмездную передачу оружия, как дипломатическое средство, чтобы убедить некоторые страны, не признавшие Косово, не предпринимать этот шаг", — цитирует сообщение МИД самопровозглашенной республики портал «РуСербия».

Косовары также призывают международное сообщество усилить контроль за деятельностью Сербии в Африке, которая якобы «способствует нарушению прав человека и представляет собой угрозу миру и безопасности».

Напомним, что в феврале 2008 года Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Спустя два года легитимность такого решения была подтверждена Международным судом ООН

Китай, Индия, Израиль и На данном этапе Республику Косово, по данным Белграда, признают 105 стран. При этом косовары отмечают, что таких государств 117. Более 60 стран, в том числе Россия Испания , не признают независимость Косово.

Между тем Косово с населением в 1,8 миллиона человек остается одним из беднейших мест в Европе: инвестиций фактически нет, экономика зависит от финансовых переводов диаспоры и международных донаций, особенно со стороны Евросоюза — крупнейшего поставщика финансовой помощи, которая к 2020 должна составить полтора миллиарда евро.

Следует также отметить, что позиция Москвы в отношении косовского урегулирования последовательна и сводится к тому, что решение проблемы возможно исключительно на приемлемых для Белграда условиях.

"Выступаем решительно против искусственных сроков диалога между Белградом и Приштиной. Исходим из того, что решение косовской проблемы возможно исключительно на приемлемых для Сербии условиях", — подчеркнули на днях в российском внешнеполитическом ведомстве.