Косово теряет позиции на международной арене 

В Приштине всерьез обеспокоены тем, что в последнее время не только не наблюдается новых желающих признать независимость самопровозглашенного Косово, но и происходит отзыв ранее принятых такого рода решений со стороны правительств африканских государств.
"МИД Косово считает, что Сербия использовала и использует продажу и безвозмездную передачу оружия, как дипломатическое средство, чтобы убедить некоторые страны, не признавшие Косово, не предпринимать этот шаг", — цитирует сообщение МИД самопровозглашенной республики портал «РуСербия».
Косовары также призывают международное сообщество усилить контроль за деятельностью Сербии в Африке, которая якобы «способствует нарушению прав человека и представляет собой угрозу миру и безопасности».
Напомним, что в феврале 2008 года Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Спустя два года легитимность такого решения была подтверждена Международным судом ООН.
На данном этапе Республику Косово, по данным Белграда, признают 105 стран. При этом косовары отмечают, что таких государств 117. Более 60 стран, в том числе Россия, Китай, Индия, Израиль и Испания, не признают независимость Косово.
Между тем Косово с населением в 1,8 миллиона человек остается одним из беднейших мест в Европе: инвестиций фактически нет, экономика зависит от финансовых переводов диаспоры и международных донаций, особенно со стороны Евросоюза — крупнейшего поставщика финансовой помощи, которая к 2020 должна составить полтора миллиарда евро.
Следует также отметить, что позиция Москвы в отношении косовского урегулирования последовательна и сводится к тому, что решение проблемы возможно исключительно на приемлемых для Белграда условиях.
"Выступаем решительно против искусственных сроков диалога между Белградом и Приштиной. Исходим из того, что решение косовской проблемы возможно исключительно на приемлемых для Сербии условиях", — подчеркнули на днях в российском внешнеполитическом ведомстве.