В ямальском селе сгорела жилая двухэтажка. ВИДЕО

Как минимум два десятка семей на Ямале остались без крыши над головой после пожара. В воскресенье, 22 июля, в селе Газ-Сале сгорела жилая двухэтажка по адресу Юбилейная, 12.

Сообщение о ЧП в «деревяшке» поступило около 16 часов. На тушении были заняты 42 огнеборца и шесть спецмашин МЧС . Пожар в здании ликвидировали спустя шесть часов.

«По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Огнем поврежден дом по всей площади», — сообщили региональном управлении МЧС.

Известно, что местные власти решают вопрос с предоставлением погорельцам жилья. В социальных сетях уже объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара.

«Односельчане! Погорельцам нужна наша помощь. Сейчас необходимо многое, но первое — вещи, детские, взрослые. Всё чем готовы помочь приносите в часовню. Звоните по телефону 89924071612», — сообщается в группе «ГАЗ & ТАЗ — Газ-Сале Тазовский» ВК.

Что стало причиной ЧП пока неизвестно. На месте работают дознаватели, начата доследственная проверка.