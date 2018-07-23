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В ямальском селе сгорела жилая двухэтажка. ВИДЕО
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В ямальском селе сгорела жилая двухэтажка. ВИДЕО 

Noyabrsk24.ru 44 минуты назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Как минимум два десятка семей на Ямале остались без крыши над головой после пожара. В воскресенье, 22 июля, в селе Газ-Сале сгорела жилая двухэтажка по адресу Юбилейная, 12.
Сообщение о ЧП в «деревяшке» поступило около 16 часов. На тушении были заняты 42 огнеборца и шесть спецмашин МЧС. Пожар в здании ликвидировали спустя шесть часов.
«По предварительным данным погибших и пострадавших нет. Огнем поврежден дом по всей площади», — сообщили региональном управлении МЧС.
Известно, что местные власти решают вопрос с предоставлением погорельцам жилья. В социальных сетях уже объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара.
«Односельчане! Погорельцам нужна наша помощь. Сейчас необходимо многое, но первое — вещи, детские, взрослые. Всё чем готовы помочь приносите в часовню. Звоните по телефону 89924071612», — сообщается в группе «ГАЗ & ТАЗ — Газ-Сале Тазовский» ВК.
Что стало причиной ЧП пока неизвестно. На месте работают дознаватели, начата доследственная проверка.
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