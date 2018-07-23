Когда в космосе появятся туристы, зачем расшифровывать свою ДНК, нужно ли применять ноотропы, где найти инвестора для проекта по нейрогеймингу и как космонавты возвращаются на Землю. Обо всем этом — на лекциях и мастер-классах из дайджеста Indicator.Ru.
Экскурсия по музею электронной книги
От бересты до флэшек
Зачем идти: увидеть старинные писчие инструменты и материалы для письма, посмотреть на различные носители информации: от перфокарт до карт памяти, посмотреть на самые первые ноутбуки и узнать, как появились электронные устройства для чтения.
Кто рассказывает: основатель Музея электронной книги, математик-программист Александр Пурник.
Когда: 24 июля с 13:00 до 13:40 Где: Российская государственная библиотека для молодежи (Москва, ул. Б. Черкизовская, дом 4, корпус 1).
Стоимость: бесплатно, подробности на сайте библиотеки.
Физтех. Читалка: спроси ученого про клетки
Все о клетках
Зачем идти: послушать практикующих специалистов в области клеточной биологии, узнать, из чего состоят нашли клетки, как они живут, почему мутируют и как превращаются в раковые, задать любые вопросы о устройстве организма на клеточном уровне.
Кто рассказывает: студенты, сотрудники и выпускники МФТИ.
Когда: 26 июля с 19:30 до 21:30 Где: лекторий ЦПКиО имени Максима Горького.
Стоимость: бесплатно, подробнее на сайте TimePad.
Космический туризм
Билет на орбиту и обратно
Зачем идти: узнать, как можно будет попасть в космос обычным людям и сколько будет стоить билет, чем суборбитальный космический туризм отличается от орбитального и что предлагают современные космические «турфирмы» обычным людям.
Кто рассказывает: Александр Хохлов, инженер-конструктор Центрального НИИ робототехники и технической кибернетики.
Когда: 26 июля с 19:00 до 20:30 Где: Yota Lab (Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, 74Х).
Стоимость: 300 рублей в день мероприятия, 200 рублей, если купить билет онлайн.
Все, что вы хотели знать о генетике, в одной лекции
О всемогуществе генов
Зачем идти: узнать, чем занимается современная генетика, как она с производством еды и биохакингом, нужна ли вам полная расшифровка генома и где ее сделать, разобраться в правде и мифах о ГМО.
Кто рассказывает: Артем Елмуратов, гендиректор компании Genotek, младший научный сотрудник Института биомедицинской химии РАН.
Когда: 26 июля с 19:30 до 21:30 Где: Лекторий «Синхронизация» (Москва, Курсовой пер, д. 17, стр. 1).
Стоимость: 900 рублей, купить билет можно на сайте лектория.
Возвращение космических экипажей на Землю
Каждый космонавт возвращается домой
Зачем идти: узнать, как проходят современные космические посадки, какие варианты бывали в прошлом, послушать о достижениях космических наук и послушать рассказ от первого лица о наблюдении за всеми этапами приземления экипажа корабля «Союз МС-07».
Кто рассказывает: Александр Хохлов, инженер-конструктор Центрального НИИ робототехники и технической кибернетики.
Когда: 27 июля с 18:30 до 20:00 Где: Центральная библиотека имени М. Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург, Литейный проспект, д. 19).
Стоимость: бесплатно, подробности на сайте библиотеки.
Start up завтрак по технологиям гейминга
Где разработчики встречают инвесторов
Зачем идти: обсудить сферы применения, тренды и современные технологии гейминга, пообщаться с участниками стартапов и экспертами в этой области, найти инвестора для своего проекта, позавтракать в хорошей компании.
Когда: 28 июля с 11:30 до 14:00 Где: Фонд развития интернет-инициатив (Москва, ул. Мясницкая 13 стр. 18).
Стоимость: бесплатно, нужно заранее зарегистрироваться на сайте TimePad.
Smart drugs — легальный способ стать лучше?
Биохакинг мозга
Зачем идти: разобраться, как работают ноотропы, электромагнитные воздействия на мозг и когнитивные тренажеры разных видов, узнать, что думает наука и медицина про безопасность и пользу этих методов, обсудить плюсы, минусы и подводные камни улучшения работы мозга.
Кто рассказывает: Николай Павлов, невролог, заместитель руководителя проекта CoBrain и Илья Захаров, старший научный сотрудник Психологического института РАО.
Когда: 29 июля с 16:00 до 18:00 Где: лекторий Охта Lab (Санкт-Петербург, Брантовская дорога, д. 3, ТРЦ «Охта Молл»).
Стоимость: бесплатно, зарегистрироваться можно на сайте TimePad.
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