В пятницу перекроют улицу Серова 

В Московском районе Казани частично перекроют улицу Серова. Причем дважды: с 22:00 27 июля по 29 июля и с 22:00 3 августа по 5 августа.
Ограничение будет действовать в районе строящегося жилого комплекса, около дома №39 по улице Красный Маяк. Рабочие займутся устройством заездов на стройплощадку, сообщает комитет внешнего благоустройства.
Автомобилистам нужно обращать внимание на временные знаки.
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