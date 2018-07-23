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«Ведомости»: Партнер Усманова намерен купить технологию распознавания речи
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«Ведомости»: Партнер Усманова намерен купить технологию распознавания речи 

RB.ru 54 минуты назад
Центр речевых технологий занимается разработкой систем записи телефонных разговоров и речевого оповещения, преобразования речи в текст, а также системы распознавания лиц. Среди клиентов центра значатся госструктуры, правоохранительные органы и службы безопасности, финансовые организации и предприятия розничной торговли.
ЦРТ почти на 100% контролируется «Газпромбанком». Топ-менеджер компании на рынке биометрических технологий оценивает стоимость ЦРТ в 1,5–2 млрд рублей.
Собеседник издания считает, что долю в ЦРТ купит «Цитадель», ее владелец Антон Черепенников или USM Алишера Усманов. «Ведомости» указывают, что Черепенников является партнером Усманова, у предпринимателей совместный бизнес — киберспортивная компания Virtus.pro. Представитель USM Елена Мартынова заявила, что холдинг не покупает ЦРТ.
По данным собеседника издания, «Цитадель» интересует покупка ЦРТ из-за биометрических технологий, синтеза речи, обработки и анализа звука и видео. Сделка с ЦРТ принесла бы «Цитадели» необходимые технологии и дополнительные контракты на смежных рынках информационной безопасности.
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