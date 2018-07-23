Барнаульских работодателей интересует не возраст, а компетенции

Демографический кризис 1990-х годов привёл к тому, что в краевом центре количество «молодой» рабочей силы — в возрасте от 25 до 35 лет — неизменно сокращается. Поэтому у работодателей растёт спрос на опытных, в том числе возрастных работников. Такой вывод сделали эксперты российского рекрутингового портала, которые больше месяца изучали резюме 200 тыс. барнаульцев.

Если сегодня доля соискателей старше 50 лет составляет 10% для женщин и 13% для мужчин, то в ближайшие десять лет их число может возрасти в полтора-два раза. Как сообщила Елана Таращук, руководитель пресс-службы портала HeadHunter по Сибири, нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х — они более активны, многие разбираются в современных технологиях и заинтересованы в профессиональном развитии. Часто руководители и кадровики сами старше 50 лет, но не считают себя стариками, а потому и к соискателям-сверстникам относятся достаточно лояльно. Доля приглашений возрастных кандидатов на собеседования и непосредственно на работу постепенно растёт. Пока это нельзя назвать тенденцией, но изменения, безусловно, есть.

Возраст, по мнению экспертов рынка труда — лишь седьмой по счету критерий, на который смотрит работодатель. Однако говорить об исчезновении дискриминации по этому признаку пока рано — каждый второй работодатель отмечает, что на некоторых должностных позициях есть объективные возрастные ограничения, а сотрудники старшего возраста — наиболее уязвимая группа на рынке труда.

В зрелом возрасте проще всего найти работу в тех сферах, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза. Например, постоянно испытывают потребность в профессионалах различные отрасли производства — тяжёлая промышленность, строительство, образование, медицина. Хирурга в возрасте 55 лет с удовольствием возьмут во многие районные больницы и предпочтут его молодому выпускнику медицинского вуза.