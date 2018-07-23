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На кампанию по профилактике ВИЧ в Омской области потратят до 1,6 млн рублей
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На кампанию по профилактике ВИЧ в Омской области потратят до 1,6 млн рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Континент Сибирь Online
В этом году в Омской области будет проведена кампания по профилактике ВИЧ-инфекции. Для проведения кампании объявлен аукцион по поиску подрядчика, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,6 млн руб., пишет Gorod55.ru со ссылкой на сайт госзакупок.
Подрядчик должен будет изготовить информационные баннеры и плакаты, которые разместят на билбордах и заправках, а также снять 15-секундный ролик на тему профилактики ВИЧ-инфекций для показа на телеканалах, видеоэкранах и в интернете.
Информационная кампания рассчитана на аудиторию старше 30 лет и продлится с сентября и до конца 2018 года.
Издание отмечает, что за январь-май в Омской области зарегистрировано 802 новых случая заболевания ВИЧ-инфекцией.
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