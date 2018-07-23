На кампанию по профилактике ВИЧ в Омской области потратят до 1,6 млн рублей

В этом году в Омской области будет проведена кампания по профилактике ВИЧ-инфекции. Для проведения кампании объявлен аукцион по поиску подрядчика, начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,6 млн руб., пишет Gorod55.ru со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчик должен будет изготовить информационные баннеры и плакаты, которые разместят на билбордах и заправках, а также снять 15-секундный ролик на тему профилактики ВИЧ-инфекций для показа на телеканалах, видеоэкранах и в интернете.

Информационная кампания рассчитана на аудиторию старше 30 лет и продлится с сентября и до конца 2018 года.

Издание отмечает, что за январь-май в Омской области зарегистрировано 802 новых случая заболевания ВИЧ-инфекцией.