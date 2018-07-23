В Кургане на ремонт закрывают улицу Ленина

В Кургане улицу Ленина на участке от улицы К. Мяготина до Советской. Работы начнутся на этой неделе. По словам директора департамента развития городского хозяйства Романа Сергеечева, ремонт улицы начнется на этой неделе с использованием щебеночно-мастичного основания, отличительной особенностью которого является его зерновой состав.

— Данный состав отличается высоким содержанием фракционного щебня (70-80% по массе) с улучшенной (кубовидной) формой зерен, что позволяет получить шероховатую поверхность покрытия и обеспечить требуемые значения коэффициента сцепления колес с покрытием, — отметили в пресс-службе администрации города.

Такой состав препятствует проникновению влаги внутрь слоя, повышает износостойкость дороги. Сумма контракта на ремонт улицы Ленина составляет 15 миллионов рублей, движение по улице перекрывать не будут. Единственный сложный участок — перекрёсток Ленина и Гоголя, где ремонт сетей делает «Водный союз», но на данный участок дорожные службы зайдут после того, как сетевая организация закончит свои регламентные работы.