Госдума рассмотрит поправки в закон о страховании пассажиров такси

Госдума на этой неделе может рассмотреть в первом чтении законопроект о страховании пассажиров такси. Речь идет о поправках, которые распространяют требования действующего сейчас в России «Закона о страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами» на таксомоторные перевозки.

Если изменения примут, жизнь и здоровье граждан, пользующихся услугами такси, будет застрахована на максимальную сумму в два миллиона рублей. Рассмотрение законопроекта в первом чтении запланировано на 24 июля.

Профильный комитет нижней палаты парламента по финрынку рекомендовал принять его при условии последующей доработки. Сейчас существуют большие законодательные пробелы в регламентации отношений между пассажирами такси, водителями и службами заказа такси, отмечается в официальном заключении комитета.

Урегулирование вопроса о страховании гражданской ответственности в области перевозок пассажиров легковыми такси, по мнению депутатов, должно идти параллельно с устранением этих пробелов, чтобы «исключить саму возможность осуществления нелегальных перевозок в указанной сфере».

Реализация концепции законопроекта потребует внесения и других изменений. В частности, определения понятий перевозки и периода перевозки, установления дополнительных существенных условий таких договоров страхования, порядка их заключения, перечня документов, необходимых для заключения договоров и получения страхового возмещения, правил определения количества пассажиров для расчета страховой премии.