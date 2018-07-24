Ливни с градом и шквалистый ветер возможны на Дону 25-27 июля

«В течение суток 25, 26 и 27 июля местами по территории Ростовской области сохраняется действие штормового предупреждения о комплексе метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22 м/с, днем 25 июля и ночью 26 июля в Приазовье ­— до 25 м/с», — говорится в сообщении.

При экстренной ситуации рекомендуется звонить по телефону «101». Единый телефон доверия ГУ МЧС РФ по Ростовской области: 8 (863) 239-99-99.